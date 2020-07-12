بلحيمر: إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة الذي جُمّد سنة 2015

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة الذي جُمّد في سنة 2015.

وقال بلحيمر انه بغض النظر عن الموارد المستقبلية لصندوق دعم الصحافة الذي جُمّد سنة 2015 وحولت مذخراته إلى الخزينة العمومية، فإن هذا الصندوق تم إعادة تفعيله بقرار من الوزير الأول بناء على طلب مني وهو ما يمثل خبرا سارا”.

واشار وزير الاتصال إلى أن الصحافة ستستفيد بالتالي من موردين من الإعانات المباشرة وغير المباشرة عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وصندوق دعم الصحافة.

وبخصوص ورشة الإصلاحات المتعلقة بوسائل الإعلام الرقمية، أعلن الوزير أنه “سيصدر نص تنظيمي وليس قانونا حول الصحافة الرقمية التي نريد تقنين وجودها لتمكينها لاسيما من الاستفادة قانونيا من الإشهار وأي صيغة أخرى من المساعدات العمومية الموجهة للصحافة”، موضحا أن “ملاحظات وتوصيات المهنيين قد أخذت بعين الاعتبار في مجملها”.

وفي رده على سؤال حول التجاوزات التي ارتكبتها بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج، قال بلحيمر أنه تحتم على سلطة ضبط السمعي البصري ووزارة الاتصال أكثر من مرة التحرك لإعادة بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج للسكة لحثها على احترام أخلاقيات المهنة والقانون والحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم.

وذكر في هذا الصدد أن “التسامح والانفتاح لا يعني التعامل بضعف أو تساهل مبالغ فيه”، مؤكدا أنه في “حال تكرر التجاوزات أو ارتكاب تجاوزات غير مقبولة فسيأخذ القانون مجراه وستتخذ لا محالة إجراءات ردعية”.