بلحيمر: إلتفاف الجالية الجزائرية بالوطن أمر نحسد عليه

قال، وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن الجزائر تحسد على إلتفاف الجالية، الذي وصفه بالقوي والثابت حول الوطن، وهو ما أكدته مختلف الاحداث باستمرار، مذكرا بجملة المحطات على غرار حرب التحرير، والجائحة، وكذا الهبة التضامنية التي اطلقتها خلال الحرائق الأخيرة.

وكشف، بلحيمر، خلال حديثه لجريدة “الجالية الجزائرية” أنه سيتم إطلاق قناة دولية، ستكون رافدا إعلاميا، من شأنه تعزيز الإرتباط الوجداني، للجالية بالوطن الأم، من خلال تشجيع إسهاماتها في عملية الإستثمار والتطور، الذي تهدف الدولة إلى تحقيقه.

وتابع بلحيمر بالقول” أنه سيتم فتح مكاتب لمؤسسة التلفزيون العمومي عبر عواصم العالم، خاصة أين تتواجد الجالية بكثرة على غرار باريس.

وبشأن القناة الدولية، المزمع إطلاقها قريبا، قال وزير الإتصال، أن المشروع تمليه جملة من الاهداف، على غرار تقوية روابط الإنتماء، بين الوطن الأم وجاليتنا عبر العالم.