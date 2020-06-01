بلحيمر: إنتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح ضرورة حتمية

كشف، اليوم الإثنين، وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أنّ “انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح ضرورة حتمية”.

وقال بلحيمر، خلال كلمة له على هامش تنصيب المدير العام الجديد ليومية الشعب نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن ذلك يأتي “بالنظر إلى التطور الذي تشهده الساحة الإعلامية وهذا في ظل تخلي العديد من الصحف على الطبعة الورقية وتوجهها نحو الطبعة الإلكترونية”.

وأكد وزير الإتصال في ذات السياق أن “استعمال الطبعة الورقية تراجع بنسبة 80 بالمائة ما بين 2010 و 2019”.

مشيرا أن “هذه النسبة تراجعت بدورها مع انتشار فيروس كورونا عبر العالم، وهذا ما يتطلب الانتقال الحتمي الى الصحافة الرقمية”.