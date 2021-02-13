بلحيمر.. الإذاعة الجزائرية عرفت كيف تحافظ على الثقة بينها وبين المواطن

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بلحيمر.. الإذاعة الجزائرية عرفت كيف تحافظ على الثقة بينها وبين المواطن
بقلم جمال الدين بوشة

قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم السبت، إن رعاية رئيس الجمهورية لاحتفالية الإذاعة الجزائرية بيومها العالمي، تعكس اهتمام السلطة بالإعلام الوطني بالجزائر الجديدة.

وأشار بلحيمر، على هامش إحياء اليوم العالمي للإذاعة، إلى أن القنوات الإذاعية لعبت دورا بارزا في تغطية ومعالجة أزمة كورونا.

وأوضح، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصابة بعض رجال الإعلام بالوباء لم تثن عزيمتهم في مرافقة المواطن.

وأضاف في سياق ذات صلة، المسؤول ذاته، أن  الإذاعة الجزائرية عرفت كيف تحافظ على الثقة بينها وبين المواطن.


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