بلحيمر: الإعلام الإلكتروني أحدث واقعا جديدا في عالم الصحافة

قال وزير الاتصال، عمار بلحيمر، إن الإعلام الإلكتروني، أحدث واقعا جديدا في عالم الصحافة الوطنية والدولية, وانعكس على مفهوم الحريات بما فيها حرية الصحافة التعددية, وعلى مسؤولية ممارسيها التي تعد نتاجا منطقيا للالتزام بآداب المهنة واخلاقياتها.

وأكد بلحيمر، إنه يعول على لإعلام الإلكتروني، في احداث التحول الايجابي الكفيل بمواكبة الرقمنة والاعلام الجديد.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير على هامش إشرافه اليوم الأحد، على تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، المخصصة هذه السنة لموضوع “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.

وقال بلحيمر أن موضوع هذه الطبعة “يلخص محور الاصلاحات الشاملة التي يجريها قطاع الاتصال تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ويجوهر رسالة الاعلام الاحترافي”.

وأكد الوزير أن التنافس على موضوع هذه الطبعة “سيكون مناسبة لتأكيد ضرورة الالتزام بثنائية الحرية والمسؤولية للارتقاء برسالة الاعلام والصحافة”.

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