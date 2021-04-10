بلحيمر: الاتفاقيات القضائية تنص على تسليم مرتكبي الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي

قال وزير الاتصال عمار بلحيمر، إنّ الاتفاقيات القضائية الموقّعة بين الجزائر ودول أخرى بلغ 71 اتفاقية.

وأضاف الوزير في حوار له مع موقع “العربي بوست”، أن من بين الاتفاقيات هناك اتفاقية قضائية موقعة مع فرنسا.

وتتعلق هذه الاتفاقية حسب ذات المسؤول الحكومي، بوضعية أطفال الزواج المختلط في حالة الانفصال والتعاون وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.

واكد بلحيمر، أن مذكرات التسليم تخضع للقانون الجزائري وللاتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل الأشخاص، كالمتهمين بالمساس بأمن الدول وتبييض الأموال وجرائم الارهاب

فالتعاون الدولي يكون في كافة الأشكال التي تهدد سيادة الدول بغض النظر عن اماكن تواجد المجرمين أو الوسائل التي استخدموها في جرائمهم على غرار مواقع الاتصال.