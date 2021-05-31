بلحيمر: “الاستثمار في عنصر الشباب مضمون ومراهنة مربحة بكل المعايير”

إعتبر وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن وضع الثقة في الشباب هو خيارا محوريا في برنامج رئيس الجمهورية. وتكريسا للمساواة الفعلية التي لم تعد مجرد شعارات.

كما ان الاستثمار في عنصر الشباب هو “استثمار مضمون ومراهنة مربحة بكل المعايير”. وأن إعطاء “الفرص المتكافئة للمواطنات والمواطنين دون إقصاء، وإنما هي واقع جسده دستور نوفمبر 2020 والقانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات”.

وفي حوار خص به بلحيمر يومية “أفريكا نيوز”، قال أن الاستثمار في عنصر الشباب هو “استثمار مضمون ومراهنة مربحة بكل المعايير”، وأن إعطاء “الفرص المتكافئة للمواطنات والمواطنين دون إقصاء.

وأضاف بلحيمر ان رئيس الجمهورية يضع ثقته في الشباب الجزائري ويحرص على توفير المناخ الملائم. لتمكينه من إبراز قدراته والمساهمة في بناء وطنه. وأشار بلحيمر إلى تقلد عدد من الشباب مناصب المسؤولية من أبرز علامات تشجيع الشباب الجزائري من الفئتين. وأينما كانوا داخل الوطن أوخارجه”.

وتابع بلحيمر قائلا “إننا نعول على الشباب وعلى الوطنيين المخلصين أن يضعوا بصمتهم الإيجابية خلال العهدة البرلمانية المقبلة وهي العهدة التي سينتخب نوابها بكل ديمقراطية وشفافية وبعيدا عن المال الفاسد الذي أثر سابقا على اختيارات الشعب وعلى الأداء البرلماني بشكل عام”.