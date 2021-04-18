بلحيمر: التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية ممنوع منعا باتا

الوطني
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بلحيمر: التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية ممنوع منعا باتا
بقلم نسرين محفوف

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية ممنوع منعا باتا.

وقال بلحيمر “منذ 12 أفريل 2020، حذرنا من التمويل الأجنبي للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها مهما كانت طبيعته ومصدره”.

ورد بلحيمر عن سؤال موقع Algerie54.com حول ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية”.

وقال “كل الكراهية التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني والجيش الوطني الشعبي، تعد مؤشرا أننا بالطريق الصحيح”.


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