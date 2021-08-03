بلحيمر: الجزائر الاولى عربيا و14 عالميا ضمن البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018

صرح وزير الإتصال عمار بلحيمر أن الجزائر الاولى عربيا و14 عالميا ضمن البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة .2018 . وفي حوار خص به موقع “سيرمانيوز” ان الجزائر بقراراتها السيادية ومواقفها المبدئية ولاعتبارات جيو استراتيجية مختلفة هي أكثر عرضة لهذه الهجمات. واضاف بلحيمر ان ما كشفته التقارير المختصين على غرار شركة ” كاسبيرسكي Kaspersky”.

وبخصوص فضيحة التجسس الصهيوني- المغربي ببرنامج pegasus قال بلحيمر ان الجرائم السيبرانية تقوم بها جهات أو أشخاص لا أخلاق لهم ولا ذمة.

وتابع بلحيمر ان رئيس الجمهورية أكد في إحدى مقابلاته الصحفية وجود أكثر من 80 موقعا أجنبيا يشنون حملات تشويه ضد الجزائر.

وواصل بلحيمر ان هذا الامر يستدعي ضمان الأمن المعلوماتي المتعلق بحياة الأشخاص وسلامة أجهزة الدولة. وذلك عن طريق وضع القوانين الملائمة واستحداث المؤسسات المختصة.

ولمواجهة هذه التحديات التي يفرضها الوضع الحالي تم إنشاء أول مركز للأمن السيبراني تابع لاتصالات الجزائر يضيف بلحيمر.

والذي يسمح للعديد من المؤسسات والهيئات الاستفادة من خدماته من أجل مواجهة الهجمات السيبرانية.