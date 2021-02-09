بلحيمر: الجزائر مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة من جهات أجنبية

قال وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ، إنّ الجريمة الإلكترونية أصبحت واقعا مخيفا في الوقت الحالي.

وأوضح الوزير، أن الجريمة الالكترونية أخطر من الجرائم والحروب، وتستعمل برمجيات في الواقع الافتراضي تؤدي إلى الانتحار غالبا.

وكشف الوزير، أن الجزائر التي تسعى إلى صناعة محتوى رقمي احترازي مستهدفة بحرب الكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعتها بين جهات أجنبية.

وراهنت الجهات الأجنبية على فشل المسار الديمقراطي الذي أوصلته الإنتخابات الحرة والحراك الشعبي إلى بر الأمان.

لقد استهدفت الحرب مؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجش الوطني، الذي لم يستغفر أعداء الأمس واليوم ثباتها ولم يتوانَ في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن بكل شجاعة.

وقال الوزير، أن المنتسبون للمؤسسة العسكرية يتصدون لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة عبر مواقع الفضاء الأزرق.

وكشف بلحيمر، أن تنامي الجريمة الالكترونية تظهر كلما لحقت مناسبات بمسار الجزائر الجديدة، من خلال استدراج الشباب وغسل الأدمغة للتفرقة والعنف بين الجزائريين.

وشدد الوزير، أنه بات من المستعجل التصدي للجريمة الالكترونية للتركيز على سيادة هنية تقوم على انتاج محتوى وطني مبني على المواقع الالكترونية العلمية.