بلحيمر: الحراك يمكن أن يكون بمثابة نظام لليقظة لبروز مجتمع مدني جديد

أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الحراك الشعبي، يمكن أن يكون مستقبلا، بمثابة نظام لليقظة، ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد.

وأكد بلحيمر، للإذاعة الوطنية، أن “الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يكون مستقبلا بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات، تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية”.

مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا.

وقال وزير الاتصال أن “الحراك يعد حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار مُعلن”.