بلحيمر.. الحكومة تعمل على إنجاز مليون وحدة سكنية

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن الحكومة تعمل على إنجاز مليون وحدة سكنية في مختلف الصيغ.

وأوضح، بلحيمر، أن هذه الوحدات السكنية، إضافة إلى منح الإعانات لبناء المساكن، يدخل في إطار البرنامج الخماسي2020-2024.

ويتمثل البرنامج في اطلاق 200.000 سكن عمومي ايجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش.

و70 ألف سكن ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، تندرج في إطار تشجع الصيغ التي تشرك الدولة بشكل أقل بعملية البناء.

وبالنسبة للسكن الإيجاري الترقوي الذي يشمل 40.000 سكن، هي صيغة جديدة تدخل في إطار تطوير وتنظيم سوق العقار الايجاري.

ووحدة أخرى مكونة من 40.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، للتكفل بالمكتتبين الذين لم يتم بعد تسديدهم للشطر الأول.

أما السكن الريفي فقد نال حصة 400.000 سكن ريفي في شكل إعانات للبناء.

250.000 تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة وذلك في اطار عرض الدولة المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا.

وأشار بحديثه لـ”سهم ميديا”، أن من المبالغة الاستمرار بالحديث عن أزمة السكن، بعد الإنجازات السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية.

والتي توجت –يضيف المتحدث-، بإنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية، منها ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية.

بالإضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي “LPP”.