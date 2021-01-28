بلحيمر: الشهيد عبد الحق بن حمودة ظل وفيا لمبادئه الديمقراطية

قال عمار بلحيمر وزير الإتصال والناطق الرسمي للحكومة، إنّ الشهيد عبد الحق بن حمودة عرف بنزاهته وكفاءته من الثوابت المرجعية النقابية.

وأضاف بلحيمر خلال إحياء الإتحاد العام للعمال الجزائريين ذكرى وفاة عبد الحق بن حمودة، أن الشهيد انخرط في نقابة العمال.

وقال بلحيمر، أنه منذ انتخاب الشهيد عبد الحق بن حمودة، مرتين أمينا عاما للاتحاد الوطني للعمال ظل وفيا لمبادئه الديمقراطية.

وأضاف أنه لا بد أن نستشعر ذكرى الشهيد عبد الحق بن حمودة من خلال أسرته النقابية واستكمال مساره.

وكشف الوزير، أن الشهيد عبد الحق بن حمودة اعتبر النظال النقابي هو الدفاع عن الوطن والسلامة والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية.

وتابع يقول:”الشهيد بن حمودة عاش لأجل الإتحاد والجزائر واستشهد وعلينا تشريفها بالعمل والاخلاص للوطن”.