بلحيمر: الصحافة الإلكترونية ستتصدى للمساومات والتضليل الذي تمتهنه المواقع المعادية والمأجورة

قال وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن الصحافة عموما والإلكترونية خاصة من مقومات كسب ثقة المواطن. والتصدي للمساومات والتضليل الذي تمتهنه مواقع معادية ومأجورة ضد الجزائر.

وأضاف الوزير على هامش تكريم الصحفيين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. أن الدولة تولي الأهمية المستحقة لهذا النوع من الإعلام من خلال التسهيلات لأصحاب المواقع والاستفادة من الإشهار العمومية.

وأكد الوزير أنه يتعين على أصحاب المواقع الإلكترونية بمن فيهم الشباب تطوير أساليب التنسيق من أجل ترقية أدائهم وضمان انتشارهم.

بالمقابل شدّد الوزير على أصحاب المواقع الالكترونية تطوير أساليب التنسيق من أجل إنتشارهم وترقية أدائهم. كما أنهم مدعوون لإيجاد مصادر دعم إضافية في حدود التشريع للمساهمة في عملية التوظيف.

وفي سياق حديثه، تأسف الوزير من التجاوزات الممارسة في حق صحافيين من قنوات خاصة إثر تقاضيهم لأجور زهيدة وعدم التصريح بهم لدى الضمان الإجتماعي.

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