بلحيمر: الصحافة الوطنية مطالبة بالاستمرارية في تقديم خدماتها العمومية

قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعليمات إلى مختلف وسائل الاعلام، عمومية أو خاصة، بشأن الوضعية الصحية المتأزمة التي تعيشها البلاد حاليا.

وجاء في بيان للوزير، اليوم الثلاثاء، أنه واعتبارا للوضعية الصحية المتأزمة التي تعيشها بلادنا حاليا، يذكر وزير الاتصال، بالطابع الاستراتيجي لمختلف وسائل الإعلام والصحافة الوطنية، كخدمة عمومية.

كما أبرز وزير الاتصال الدور الكبير الذي يقوم به الصحافيون والمراسلون، في الصحافة الجوارية، بما في ذلك الإذاعات المحلية ومراسلو الفضائيات والصحف الالكترونية.

وأورد ذات المصدر، إن الصحافة الوطنية والجوارية مطالبة بالاستمرارية في أداء دورها في تقديم خدماتها العمومية، ودورها الإعلامي التنويري.

وذلك، من رصد ونقل انشغالات المواطنين ويومياتهم وعلى الخصوص في هذا الظرف الاستثنائي.

ومرافقة مختلف المصالح الصحية والأمنية والحماية المدنية والسلطات المحلية بشكل تضامني لمحاصرة وباء كورونا والحيلولة دون تفشيه، بنشر الوعي والتنبيه إلى مختلف المخاطر.

وأوضح بلحيمر، أن العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، في هذا الظرف الاستثنائي، مطالبون بأمر بمهمة في تنقلاتهم المهنية في المواقيت التي حددها المرسوم التنفيذي بشأن الحجر الصحي.

وأشار الوزير، إلى أن الأمر بمهمة، الصالح لـ10 أيام، يكون مقترنا بصورة المعني وبنسخة طبق الاصل لبطاقته المهنية، بالنسبة لولاية البليدة ليل نهار، وبالنسبة للجزائر العاصمة ليلا.

وأوضح البيان، إن مسؤولي النشر ومديري المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة مطالبون بإعداد قوائم الأشخاص المعنيين والمجندين للقيام بمهامهم الصحفية، أو في المطابع ومصالح التوزيع والاشهار.

وترسل هذه القوائم، إلى ولاة الجمهورية المكلفين بمنح هذه التراخيص للتنقل، صالحة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، حسب تطور الوضع الصحي.

ودعا الوزير في هذا السياق المؤسسات الاعلامية والمطابع ومصالح الاشهار والتوزيع، إلى ضبط هذه القوائم بدقة، تتقيد بما تفرضه الضرورة فيما يتعلق بالعدد.