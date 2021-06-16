بلحيمر: العالم الإفتراضي أصبح مجالا خصبا لمختلف الجرائم وتشجيع خطاب العنف والكراهية

قال وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن العالم الإفتراضي، أصبح مجالا خصبا ومباحا للترويج لمختلف الجرائم وتشجيع خطاب العنف والإرهاب والكراهية الذي إستهدف بشكل خاص المنطقة العربية.

ونقلت “وأج” كلمة الوزير بلحيمر خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ 51 لمجلس وزراء العرب بالقاهرة، أن هذه الممارسات من شأنها تعطيل إنطلاقة المنطقة العربية. معطلا بذلك إنطلاقتها المأمولة نحو التطور رغم ما تزخر به من قدرات وكفاءات في شتى المجالات. مضيفا أن “ولعل حروب الجيل الرابع أو ما يعرف بالحروب السيبرانية. هي أخطر ما يواجهنا حاليا حيث تخصص جهات معروفة بعدائها التقليدي للعرب نخبها الإلكترونية. وترصد ملايير الدولارات لزرع الفتن وللتأثير على رواد الفضاء الأزرق الذين تجاوز عددهم السنة الماضية، أربعة ملايير شخص عبر العالم”.

وتابع بلحيمر قوله “علينا تحصين أنفسنا بضمان سيادة سيبرانية للمواقع والأرضيات الإلكترونية التي تسمح بإنتاج محتوى رقمي عربي موحد ومؤمن. وذلك بالنظر إلى كون جل مستعملي منصات التواصل الاجتماعي هم من فئة الشباب. ونظرا أيضا للانتشار الآني والواسع لما يتداول فيها لاسيما المعلومات المغلوطة ومحاولات الجوسسة واختراق الإعلام العربي بات من المستعجل”.

وأضاف الوزير، أنه يتعين ألا تقتصر هذه العملية على التحكم في الرقمنة. وإنما تتعداها لتشمل آليات ومقاربات مكملة منها.وتفعيل قوانين مشتركة لقمع الجريمة الإلكترونية في زمن المعلومة السريعة والأخبار المؤثرة على تشكيل الرأي وعلى توجهات وقناعات المؤسسات والأفراد. مشيرا إلى أن هذا الواقع المعقد وإسقاطاته السلبية على أمن واستقرار وتنمية بلداننا. يفرض علينا ضرورة تبني خطة عمل وتنسيق وتعاون مع شركات الإعلام الدولية المسيطرة على الإنترنت. سعيا إلى تعزيز البعد الأخلاقي والتضامني في هذا المجال.