بلحيمر: الهجمات العدائية ضد الجزائر دليل قوي أننا نسير على النهج القويم

اعتبر وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن الهجمات العدائية الرامية إلى محاولة ضرب استقرار ووحدة البلاد هي دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم.

وفي حوار مع موقع “سيرما نيوز”، قال بلحيمر أن الهجمات العدائية التي تطال الجزائر وعمليات التخريب التي تتعرض لها .ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد ما هي إلا دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم. وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم.

وأكد الوزير أن المهم في كل ما يحدث هو أنه كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية”. وهو ما كان واضحا من خلال الهبة الوطنية للجزائريين من داخل وخارج الوطن للدفاع عن بلادهم.

كما أثنى بلحيمر على الإعلام الوطني، العمومي والخاص، الذي لم يتخلف عن أداء دوره بقوة ومهنية عالية. مؤكدا أنه في مستوى التحدي المفروض كونه تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة.

وتابع القول ، أن من أبرز المهام الناجحة التي يؤديها الإعلام، ردوده القوية التي واجه بها وكالة الأنباء الفرنسية تنديدا بإشادتها بحركة الماك الإرهابية.

وشدد الوزير على أنه بات من الضروري، بل ومن المستعجل، تكييف وتعزيز الأطر القانونية والآليات ذات الصلة لمواجهة الإعلام المضلل.من منطلق أن الجزائر ليست بمعزل عن الهجمات والتهديدات السيبرانية، بل إنها تعد من أكبر المستهدفين بها.

ذكر وزير الاتصال بقرار رئيس الجمهورية باستحداث قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة الجرائم السيبرانية. ومكافحتها ومتابعة المتورطين في نشرها وبثها وترويجها. وسن المشرع الجزائري عددا من النصوص التي تتكفل بهذه الوضعية. منها القانون المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.

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