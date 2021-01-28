بلحيمر: بداية حملة التلقيح السبت المقبل من البليدة بحضور الوزير الأوّل

أعلن وزير الإتصال عمار بلحيمر مساء اليوم الخميس عن تاريخ إنطلاق حملة التلقيح ضد كورنا باللقاح الروسي سبوتنيك V.

وقال الناطق الرسمي للحكومة أن إنطلاق حملة التلقيح ستكون السبت المقبل رمزيا من البليدة بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد.

وجاء الإعلان عن تاريخ بداية حملة التلقيح تزامنا مع وصول غدا الجمعة بعد الظهر لمطار بوفاريك بالبليدة أول شحنة من اللقاح.

أين ستكون الجزائر على موعد بوصول أوّل شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك V المضاد لفيروس كوفيد 19 .

إستلام الشحنة من هذا اللقاح بحضور وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات رفقة بلحيمر والمدير العام لمعهد باستور الجزائر.

عملية التلقيح وفق ما أعلن عنه بلحيمر ستمس في البداية كل من مستخدمي السلك الطبي والاشخاص المسنين وأصحاب الامراض المزمنة.

ووفق مصادر النهار اونلاين أول عملية لتلقيح ضد فيروس كورونا بالجزائر ستكون من مستشفى الفابور بالبليدة.

ليتم تعميم الحملة فيما بعد لتمس باقي شرائح المجتمع يضيف الناطق الرسمي للحكومة.

ومن المنتظر وصول شحنات أخرى من لقاح كورنا الى الجزائر من الصين والهند و دول أخرى وهذا تباعا.