بلحيمر: ترسيم 22 فيفري يوما وطنيا مكسب للشعب وللجزائر

قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن قرار رئيس الجمهورية، بترسيم يوم 22 فيفري كيوم وطني هو مكسب للشعب وللجزائر.

وأضاف الوزير، في كلمة له خلال افتتاح ورشة مخصصة للصحافة الالكترونية، اليوم الخميس، أن ترسيم يوم 22 فيفري، كيوم وطني، يعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد.

واعتبر بلحيمر، أن قرار الرئيس تبون، بترسيم هذا اليوم الذي بدأ فيه الحراك الشعبي السلمي، هي حكمة وسداد رأي وشجاعة سياسية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن أمس الأربعاء، قرار ترسيم تاريخ 22 فيفري، يوما وطنيا تحت تسمية “اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”، تخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك.