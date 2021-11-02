بلحيمر: تسجيل حوالي 100 موقع إلكتروني مغربي يهاجم الجزائر

كشف وزير الإتصال عمار بلحيمر في حوار حصري مع الشبكة الجزائرية للأخبار عن تسجيل حوالي 100 موقع إلكتروني مغربي يهاجم الجزائر. وهذه المواقع تعمل وتنشط بدعم صهيوني فرنسي يخوضون حربا عدائية ضد الجزائر يضيف الوزير.

وفي ذات الحوار ذكر بلحيمر بتصريحات رئيس الجمهورية في إحدى المقابلات بأن هناك 97 موقعا إلكترونيا يقوم بحرب سيبرانية قذرة الجزائر.وواصل بلحيمر سلطات المخزن تجندت خونة ومرتزقة تم توظيفهم تحت إسم مؤثرين وبأسماء مستعارة عبر وسائل إعلام مغربية منها “Maghreb intelligence”.

واكد بلحيمر ان الغرض من هذه المواقع المعروفة بحقدها على الجزائر نشر معلومات مغلوطة على بلادنا لزعزعة الجبهة الداخلية والمساس بمؤسسات الجمهورية. وأيضا التاثير علر مواقف الجزائر في المحافل الدولية والقضايا العادلة.