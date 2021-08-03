بلحيمر: تسليم أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع إلكتروني خلال السداسي الأول من السنة الجارية

كشف وزير الإتصال، عمار بلحيمر، عن تسليم أكثر من مائة وأربعين وصل إيداع تصريح بموقع إلكتروني، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، قصد توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz)، ومنحها شهادة تسجيل.

وأوضح بلحيمر، لموقع “سيرما نيوز” اليوم الثلاثاء، أن وزارته كانت تسعى لبلوغ عدد المواقع الالكترونية “المؤمنة والمحصنة” في الجزائر سقف الـ 100 قبل الصائفة الحالية، لكنها تجاوزت الهدف المسطر بفضل جهود مصالح الوزارة وقطاعات أخرى.

وأضاف الوزير، أن آليات الدعم والمرافقة التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية، سيتم الفصل فيها من خلال تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، وهو الموضوع الذي سيحدده قانون الإشهار، الذي يعد إحدى أبرز ورشات عمل قطاع الاتصال خلال السنة الجارية.

وفي هذا السياق، أكد بلحيمر أن صدور أول مرسوم تنفيذي للصحافة الإلكترونية بالجزائر سمح للعديد من المواقع الإلكترونية من تسوية وضعيتها والنشاط بصفة قانونية.