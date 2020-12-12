بلحيمر: تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني لإحتلال الصحراء الغربية لا جدوى له امام إرادة الشعوب

وزير الإتصال وفي حوار له مع جريدة “خبر برس” الإلكترونية”، أكد في هذا الصدد أن مقايضة التطبيع مع الكيان الصهيوني باحتلال الصحراء الغربية أمر لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد.

وأضاف الوزير عمار بلحيمر بأن الجزائر من حيث المبدأ لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، وستضل دائما مع حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وذلك باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.

وأكد نفس المتحدث مؤكدا أن المدن الصحراوية لاسيما العيون، هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي، خصوصا بعد فتح قنصلية إماراتية بالعيون المحتلة.