بلحيمر: زمن الوصاية على الإعلام قد إنتهى

كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن زمن الوصاية على الإعلام قد ولى.

وقال بلحيمر في رده عن سؤال حول شكوى أحزاب عارضت التعديل الدستوري من التضييق السياسي وغلق الإعلام العمومي أمامها، قال بلحيمر أن “زمن الوصاية على الإعلام قد ولى”.

وأضاف الوزير خلال حوار له للجريدة الإلكترونية “أخبار الجزائر”، أن كل أنشطة الأحزاب التي عارضت وثيقة الدستور التي عرضت على الاستفتاء في 1 نوفمبر الفارط تم تغطيتها من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية.

وذكر بلحيمر، بأن تلك الأحزاب شارك أغلبها في النقاش والإثراء وقدمت مقترحاتها والتقى قادتها رئيس الجمهورية، كما أنها لم تمنع من تنظيم التجمعات الشعبية ولا الأنشطة الجوارية.

ونفى في ذات السياق إستعمال جائحة كورونا للتضييق على الحريات والأحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي فرض على الجميع التكيف مع وضع جديد ليس فقط في العمل السياسي بل حتى في المؤسسات الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمساجد.