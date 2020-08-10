بلحيمر: سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستتكفل بتشجيع تعددية المعلومة ونشرها

أوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستتكفل بتشجيع تعددية المعلومة والسهر على نشر وتوزيع المعلومة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني.

وأكد بلحيمر في حديث خص به “وأج”، أن مهام هذه السلطة المستقلة ذات الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تتمثل في السهر على نوعية الرسائل الإعلامية وترقية وإبراز الثقافة الوطنية في جميع جوانبها، بالإضافة إلى السهر على تشجيع وتدعيم نشر وبث المعلومة باللغتين الوطنيتين عبر كافة الوسائل الملائمة وكذلك على شفافية القواعد الإقتصادية لسير مؤسسات النشر.

كما دعا الوزير الفاعلين في الساحة الإعلامية على تشجيع ممارسة أفضل للصحافة في الجزائر عن طريق تحرير ميثاق توافقي لأخلاقيات المهنة من أجل تسيير قطاع الصحافة، خاصة وأن هذا الميثاق سيشكل مرجعية للمجالس والسلطات المستقبلية المقررة في قانون الاعلام لسنة 2012 و التي لم تر النور بعد.

وينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تسهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت النفوذ المالي والسياسي والايديولوجي لنفس المالك.

وتتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الملزمة بتحديد قواعد وشروط المساعدات الممنوحة من طرف الدولة لأجهزة الاعلام وبالسهر على توزيعها من 14 عضوا يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد حسب القانون العضوي.

ومن مجموع الأعضاء الـ 14 الذين يشكلون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن ثلاثة أعضاء ومنهم رئيس السلطة يعينهم رئيس الدولة، كما يتم اقتراح عضوين غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة.

وتضم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كذلك سبعة أعضاء منتخبين بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين يتمتعون بـ 15 سنة خبرة على الأقل في المهنة، كما يجب على العناوين والأجهزة الإعلامية الناشطة الامتثال لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام في ظرف سنة ابتداء من تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.