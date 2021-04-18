بلحيمر: سنجعل الانتخابات التشريعية “موعدا بارزا” في بناء الجزائر الجديدة

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، العمل على جعل الانتخابات التشريعية لـ12 جوان “موعدا بارزا” في بناء الجزائر الجديدة.

وقال عمار بلحيمر إن دائرته الوزارية تعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية “موعدا بارزا” في بناء الجزائر الجديدة.

وأوضح بلحيمر، في مقابلة مع موقع Algerie54.com، أن هناك “ورشتان كبيرتان ستحشدان كل القوى قبل حلول الانتخابات التشريعية.

وهما مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني (الصحافة الإلكترونية) وتنويعه.

وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال بلحيمر إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون.

والتي “ترتبط بشكل موثوق بترقية و تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال.

وأضاف أن تحذيرات الوزارة المتكررة والاخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من الصحفيين، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي.

وستتولى سلطة ضبط السمعي البصري المهمة التي حددها لها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

وهذا للسهر بجميع الوسائل المناسبة، على ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي والتلفزي.

وخاصة ما يتعلق منها بحصص اعلامية سياسية وعامة .

وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها.

وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح، ستتحمله بكل سيادة، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا أو غيره.