بلحيمر: صادرات الجزائر من الغاز والبترول ستتقلص بـ 7.5 بالمائة بسبب كورونا

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، أن مستوى الصادرات الجزائرية للبترول والغاز خلال هذا العام 2020 ستتقلص بنسبة 7.5 بالمائة بسبب كورونا.

وقال بلحيمر، في تصريح له للإذاعة الوطنية، إن قانون المالية للسنة الجارية كان قد حدد مستوى الصادرات بــ 37.4 مليار دولار .

وسينخفض مستوى الصادرات في القانون المالية التكميلي إلى 20.6 مليار دولار بسبب أزمة الكورونا.

و كشف وزير الإتصال عن انخفاض مستوى إحتياطي الصرف من 51.6 مليار دولار كما كان محدد في قانون المالية 2020 إلى 44.2 مليار دولار في القانون التكميلي. وهذا ما يعادل سنة كاملة من الاستيراد.

وأضاف الوزير أن القاعدة الجبائية ستفقد ما يعادل 4 أشهر من المساهمات الضريبية جراء تعطل النشاط الاقتصادي من مارس الى جوان.

مشيرا إلى أنّ القطاع الفلاحي يبقى بعيدا عن هذه الأزمة ومازال ينشط بشكل جيد لكن ليس له تحصيل ضريبي.

وذكر عمار بحليمر بالاتجاهات العامة للاقتصاد التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في تحقيق 4 أهداف والتي تتعلق بتقليص فاتورة الاستيراد بحجم معتبر .

وتخفيض ميزانية الدولة واقتصاد أكبر قدر ممكن من الخدمات وتخفيض نفقات الاستغلال والتكاليف لاستثمارات شركة سونطراك من 14 إلى 7 مليار دولار خلال السنة الجارية.

وأشار إلى أنّ هذا يعني الاقتراب إلى الحد الأدنى من النفقات غير القابلة للضغط.