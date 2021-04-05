بلحيمر: عازمون على تحسين صورة الجزائر بالمحافل الدولية وحماية البلاد من حروب الجيل الرابع

أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، عزم الجزائر الجديدة على حماية حرية الصحافة وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية.

وخلال الكلمة التي ألقاها بمجلس الأمة، أكد العمل على حماية البلاد من حروب الجيل الرابع.

وقال “تطور المشهد السياسي ووضع المواطن بقلب الحدث السياسي حتم إيجاد فضاء إعلامي يمكنه من الاطلاع على مايحدث بقبة البرلمان”.

وأشار وزير الاتصال، أن هذا سيجسد من خلال قناة برلمانية سترى النور قريبا.

وأكد أن مشروع إنشاء هذا القناة يعكس الاهتمام الكبير الذي يليه رئيس الجمهورية للحصول على المعلومة.

وأفاد أن انشاء هذه القناة هو في الورشة الخامسة لوزارة الاتصال، مؤكدا أن استحداث قناة برلمانية يعد إنجازا للمشهد الإعلامي.

وأوضح وزير الاتصال أنه تم تحضير الأرضية الرقمية للقناة من طرف التلفزيون العمومي.

وجدد عزم الجزائر الجديدة على حماية حرية الصحافة وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية وحماية البلاد من حروب الجيل الرابع.