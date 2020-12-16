بلحيمر: عدالة القضية الصحراوية تسندها الشرعية الدولية

الوطني
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بلحيمر: عدالة القضية الصحراوية تسندها الشرعية الدولية
بقلم نسرين محفوف

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن إجراء استفتاء تقرير المصير حول الصحراء الغربية تسنده الشرعية الدولية.

وقد طالبت الجزائر بخصوص ملف الصحراء الغربية، من الاتحاد الإفريقي، بلعب دوره في حل النزاع الصحراوي.

وقال الناطق الرسمي للحكومة لموقع للميادين نت، إن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار.

وأكد وزير الاتصال أن حل القضية الصحراوية يكمن في إجراء استفتاء تقرير المصير تسندها الشرعية الدولية.

وأشار بلحيمر إلى أن الاتحاد الإفريقي أكّد مؤخراً في قمته الاستثنائية أن استفتاء تقرير المصير تسنده الشرعية الدولية.

ودعا الناطق الرسمي للحكومة إلى تمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير.


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