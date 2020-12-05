بلحيمر: عقدة نظام “المخزن” الأزلية هي المؤسسة العسكرية الجزائرية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم السبت، أن عقدة نظام المخزن الأزلية هي المؤسسة العسكرية.

وذلك لجملة من الإعتبارات حسب تصريحات الوزير لموقع “ديزارتيك 24″، منها التلاحم الكبير والفطري الذي يوجد بين الشعب وجيشه.

بالإضافة الى تصدي الجيش الوطني لجميع المناورات التي تستهدف وحدة وسيادة الجزائر دولة وشعبا.

واسترسل بلحيمر في كلامه قائلا، بأن الجيش كان الحصن الذي تحطمت على أسواه جميع الدسائد والمكائد الفردية والجماعية ضد الجزائر.

منوها بدور الجيش الوطني الشعبي وتضحياته والإحترافية التي أصبح يتسم بها، حيث يقوم بتأمين حدود الجزائر الشاسعة.

كما أنه يعزز اللحمة بينه وبين الشعب، بالرغم من التكالب من المخزن المغربي ولوبياته المأجورة وتواطؤه مع دول معروفة.