بلحيمر: عودة الرئيس تبون أسكتت أصحاب الشائعات وأظهرت أن بضاعتهم فاسدة

أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن السلطات الجزائرية تعاملت بمنتهى الشفافية فيما يخص إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا.

ويأتي تصريح الناطق الرسمي للحكومة خلال الحوار الذي أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إن الرئيس تبون من بين تعهداته في حملته الانتخابية هو التعامل بشفافية ووضوح وهو ما تم بالفعل.

وأضاف أن الشعب الجزائري أذكى من أن يصدق الشائعات التي نعرف مصدرها ومن يقف وراءها، وهدفها ضرب استقرار البلاد.

وتابع “بمجرد ظهور الرئيس تبون وهو يتعافى بشكل جيد وألقى خطابه الدقيق الموجه لأطراف داخل وخارج الوطن، سكتت الأفواه”.

وقال إن هذه الأخيرة وصل بها الأمر إلى أبعد من التشكيك في المعلومات المنشورة عبر القنوات الرسمية.

وأضاف “ها هو الرئيس تبون يعود بصحة جيدة، فهل من جواب أقوى من هذا ليفهم أصحاب الشائعات أن بضاعتهم فاسدة”.