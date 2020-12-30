بلحيمر: عودة الرئيس تبون برهان ساطع على إفلاس “مخابر” الفتنة و”دكاكين” التضليل والتآمر على الجزائر 

وقال وزير الإتصال في بيان نشرته وزارة الإتصال:”يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة موظفي وزارة الاتصال ومستخدمي القطاع أن أتقدم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأسمى عبارات التهاني وأرقى التبريكات إثر عودته إلى أرض الوطن الحبيب سالما معافى من وباء كورونا.”

وأضاف:”إن هذه العودة الميمونة التي تمت في الآجال الزمنية المعلن عنها كانت مناسبة لتأكيد علاقة الثقة والاحترام والانسجام، بين الرئيس والمواطنين الذين عبروا تلقيا وبكل صدق عن فرحتهم الغامرة بعودة السيد الرئيس من رجلة العلاج بألمانيا.

وواصل ذات المسؤول:”إن هذه الصورة الرائعة التي تجلت في أول تصريح لرئيس الجمهورية مطمئنا شعبه ومجددا تمسكه بالتزاماته، وفي أصداء الشارع المبارك لعودته هي برهان ساطع على إفلاس “كهنة” مواقع التواصل الاجتماعي، “مخابر” الفتنة و”دكاكين “التضليل والتآمر على الجزائر التي تظل كما قال الرئيس” قوية بجيشها ومؤسساتها”.

قبل أن يتابع بلحيمر:”إن هذا المشروع الطموح الموسوم ببناء الجزائر الجديدة ورغم صعوبة الظرف المحلي والدولي يظل ممكن التحقيق بفضل إخلاص وتضحيات الجزائريات والجزائريين أينما كانوا وفي إطار الوحدة والالتفاف حول الوطن دوما وأبدا.”