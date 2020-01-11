بلحيمر: غطينا 20 بالمائة من مطالب الحراك ومع الدستور والإصلاحات سنصل إلى 80 بالمائة

أكد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الحكومة غطت حوالي 20 بالمائة من مطالب الحراك.

قال وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم السبت، أن الحكومة غطت حوالي 20 بالمائة من مطالب الحراك، وأنه ومع الدستور والإصلاحات ستصل إلى تغطية 80 بالمائة من المطالب.

وأشار بلحيمر أنه لولا خروج الشعب إلى الشوارع لإنهارت الدولة الجزائرية.

وإعتبر بلحيمر الجيش بمثابة حمى الحراك، وقال أن الجيش رافق الحراك.

ووصف وزير الإتصال الوضع الماضي للبلاد بالوضع الكارثي، ودعا الأحزاب للعمل لإخراج برامج جادة.

وأكد بلحيمر أن إجراءات التهدئة الخاصة بالقطاع الإعلامي تتمثل أساسا برفع المضايقات على العمل الصحفي، حيث أنها تلغى جميع أشكال الرقابة والوصاية الإدارية والإشهارية.

وقال بلحيمر أن ذلك هو تصوره لإجراءات التهدئة الإعلامية.