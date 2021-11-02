بلحيمر: فرنسا تسعى لتوظيف الإرهاب في الجزائر .. الشعب حفظ جيدا درس العشرية السوداء

صرح وزير الإتصال عمار بلحيمر ان فرنسا تحمي اعداء الجزائر وتدعمهم والغرض منها المساس بسيادة وأمن وطننا. وفي حوار خص به شبكة الجزائرية للأخبار قال بلحيمر أن فرنسا خصصت وكالة الأنباء الفرنسية للإشادة بأعداء الجزائر وضرب استقرارها وحدتها.

وواصل بلحيمر في ذات الحوار أن فرنسا تسعى جاهدة من أجل توظيف الإرهاب الجبان للوصول إلى ما لم تستطع تحقيقه بأسطولها الحربي. وما قامت به من الجرائم الشنيعة في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة من الإستعمار.

ووجه بلحيمر رسالة إلى فرنسا وكل من يراهن على ورقة الإرهاب لضرب أمن وإستقرار الجزائر ان الشعب حفظ جيدا درس العشرية السوداء. وأضاف بلحيمر أن الشعب الجزائري يتصدى ويدافع عن بلده بكل قوة لأعدائه