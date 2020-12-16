بلحيمر: كنا نتوقع تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني.. والجزائر جاهزة لكل الاحتمالات

أكد الناطق الرسمي للحكومة، وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن الجزائر كانت تتوقع التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.

وأضاف بلحيمر في مقابلة خاصة مع موقع الميادين أن الجزائر لم تتفاجأ بخطوة المغرب في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوضح بلحيمر أن العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني ليست وليدة الساعة، وإنما تعود لأزيد من 60 عاماً.

وقال بلحيمر “تابعنا الوضع عن كثب ونحن نأخذ الأمور بالجدية التي تناسب بلادنا”.

وتابع “كلام رئيس الجمهورية يعكس موقف الشعب الجزائري كافة، وكما قال سابقاً: الجزائر لن تهرول نحو التطبيع ولن تباركه”.

وأضاف ” إن كان المخزن يطمح لتحقيق أهداف سياسية من خلال التطبيع أو يغير موقفنا اتجاه القضايا العادلة فهو واهم”.

وأشار الناطق الرسمي للحكومة إلى أن الجزائر كانت وستظل جاهزة لكل الاحتمالات.