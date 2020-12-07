بلحيمر: لائحة البرلمان الأوروبي تحمل دعوة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر وخدمة لمصالح أطراف معينة

أوضح وزير الاتصال الناطق بإسم الحكومة عمار بلحيمر في حوار مطول خص به موقع “سبوتنيك” أن لائحة البرلمان الأوروبي هدفها واضح ومعلوم.

وأكد عمار بلحيمر أن لائحة البرلمان الأوروبي تحمل دعوة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر وخدمة لمصالح أطراف معينة

وفي رده حوّل على لائحة البرلمان الأوروبي بشأن قضايا حقوق الإنسان في الجزائر قال بلحيمر أن هناك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يلعبون دور المرتزقة لصالح لوبيات معروفة.

وأضاف الناطق بإسم الحكومة أن هناك مخططات فاشلة هدفها ضرب إستقرار الجزائر وزعزعة المؤسسات العسكرية.

وفي ذات السياق أكد الوزير أن الجزائر الجديدة أصبحت تتعامل بطريقة مغايرة، ولا تقبل الدروس كما ترفض أية وصاية أجنبية.

وفيما يخص الرأي العام الجزائري إستحسن هذا الموقف الصارم الذي يرفض أي تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية.

وإعتبر بلحير أن الهدف الأساسي من التحامل على الجزائر هو القضاء على ما تبقى من دول إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ونهب ثرواتها من دون استعمال القوة العسكرية.