بلحيمر: “للوصول إلى إنتخابات سريعة يجب التمسك بالهيئة المشرفة عليها”

قال رئيس اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة، “عمار بلحيمر”، أن ضمان الوصول للإنتخابات الرئاسية، هو التمسك بالهيئة المستقلة المشرفة عليها.

وأكد “عمار بلحيمر”، خلال ندوة الصحفية للهيئة، اليوم الخميس، على ضرورة التوصل إلى التصور المشترك، وتحديد جدول أعمال، للوصول إلى تشخيص للأزمة السياسية، التي تمر بها بالبلاد.

وتابع ذات المتحدث، أن نجاح عمل اللجنة، مرهون بشرطين أساسيين، ألا وهما الإستمرارية، واستيعاب التجارب السابقة، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وأضاف رئيس اللجنة السياسية، أن الأفاق المترتبة عن الحراك، هي استيعاب الحقوق والحريات، لبناء مجتمع ديمقراطي.

وتابع “عمار بلحيمر”، بأنه يجب اللإتفاق على الآليات المطلوبة، للوصول للهدف المطلبوب، وهو الذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت.