بلحيمر: متفائل بوعي الشعب وقناعته بضرورة المشاركة في الاستفتاء

حث وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الجزائريين على أداء واجب المواطنة، بالمشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.

وعبر عن تفاؤله بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للمشاركة، وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر.

واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بجيجل أن مشروع تعديل الدستور وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة.

يأتي هذا خلال لقاء جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية بالقاعة المتعددة الرياضات بغيجة الطاهر بمدينة الميلية.

وأفاد بلحيمر أن التعديلات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور تهدف أساسا إلى صيانة السيادة الوطنية ومقومات الأمة ووحدة المجتمع.

بالإضافة الى تكريس وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية وإيجاد توازن مرن بين السلطات.

وأضاف بأن التعديل الدستوري يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين والجزائريات.

وكذا تثمين الكفاءات لاسيما الشبانية منها وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلا عن اعتماد الديمقراطية والشفافية في التسيير ومحاربة الفساد.

وذكر بأن من أبرز ملامح مشروع تعديل الدستور دسترة الحراك الشعبي ودور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكذا حظر خطابات الكراهية والتمييز والتنصيص على مؤسسات رقابية واستشارية جديدة كالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.

وأبرز الوزير كذلك الأهمية التي أعطاها مشروع تعديل الدستور للحريات من خلال حرية التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة بحماية الملكية الخاصة.

بالإضافة الى فرض رقابة ضيقة على نظام نزع الملكية وتوفير الأمن القانوني وكذا الحرية الجسدية بعدم انتهاك حرية الإنسان.

وكذا حماية الحياة الخاصة للأشخاص إضافة إلى حرية الرأي وحرية التعبير الجماعي من خلال ضمان التعددية الحزبية والحريات النقابية.