بلحيمر: مخابر التآمر المغربي-الصهيوني التي تستهدف الجزائريين مفلسة

قال وزير الإتصال عمار بلحيمر، أن مخابر التآمر المغربي-الصهيوني التي تستهدف الجزائريين للتأثير على الرأي العام وإحباط معنويات الشعب الجزائري مفلسة، لأنها تصطدم دوما بجبهة داخلية موحدة ومتفطنة لكل ما يحاك ضد الجزائر

وفي حديث لصحيفة “الجزائر اليوم”، قال بلحيمر”، أ، تقارير وتحقيقات صحفية ختلفة، منها موقع “Orient XXI”، كشفت هذه الأيام أن” المغرب قام منذ 2009 بعمليات تجسس بواسطة برامج تجسس فرنسية وإيطالية استهدفت أشخاص ومنظمات داخل وخارج المغرب منها الجزائر.

مضيفا أنه مما لا شك فيه أن تكرار عمليات التجسس المغربية لقمع الحريات وطمس الحقوق من شأنها لفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة هذه التصرفات العدائية والمنحطة.

واعتبر الوزير أن النظام المغرب معتاد على شراء الذمم، والإعلام الدولي الذي انخرط جزء منه في هذه اللعبة القذرة على دراية بأسلوب المغرب في المساومات والرشاوى للتأثير على المواقف الداعمة للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والسعي على تشويه سمعة الجزائر.

وقال أن الإعلام الدولي يوجد اليوم أمام خيارين، إما العمل باحترافية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والإلتزام باحترام مطالب الشعوب والجمعيات النشطة في هذا المجال وإما الانكماش أمام هذه المطالب التي تجد في منابر التواصل الاجتماعي فضاء مباشرا للتعبير عنها.

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