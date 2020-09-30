بلحيمر: مساعدات الجزائر للنيجر تعتبر “واجب إنساني” إتجاه هذا البلد الشقيق

كشف وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن المساعدات الانسانية التي أرسلتها الجزائر إلى النيجر هي واجب إنساني.

وأضاف بلحيمر أنه خاصة بعد الفيضانات والسيول التي اجتاحت هذا البلد وخلفت خسائر بشرية ومادية

وجاء تصريح بلحيمر بعد توجه طائرتين من مطار بوفاريك اتجاه نيامي (النيجر) محملة بما يقارب 105 طن من المساعدات الانسانية.

وأضاف أن عملية اليوم تندرج في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين الجزائر والنيجر ودعم أواصر الأخوة و الصداقة بين البلدين.

وأفاد بلحيمر، أن هذه المبادرة “تعتبر بمثابة واجب إنساني إتجاه دولة النيجر الشقيقة جراء الفيضانات الأخيرة”.

وأوضح بأن هذه المساعدات موجهة للشعب النيجيري الشقيق، وهذا الأمر ليس بالجديد على الجزائر.

وأشار إلى أنه سلوك دأبت عليه الدولة الجزائرية إتجاه دول الجوار والدول الصديقة أثناء الأزمات الإنسانية.

وتابع الوزير قائلا بأن هذه المساعدات الإنسانية الأخوية اللامشروطة التي ينقلها الجيش الوطني الشعبي لأشقائنا في النيجر مبنية على أسلوب التعامل مع الأزمات التي قد تمر بها المنطقة.

مبرزا أن “هذا التعامل يخدم الأمن والاستقرار انطلاقا من قدسية سيادة دول الجوار واحترام حدودها”.

للإشارة فإن هذه العملية التضامنيةالتي أشرف عليها الجيش الوطني الشعبي تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي تمت يوم الاثنين.