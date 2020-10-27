بلحيمر: مشروع تعديل الدستور جاء بفقرات جديدة لتعزيز حرية الصحافة

قال وزير الإتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن مشروع تعديل الدستور ركّز على حرية الصحافة.

وأضاف أن حرية الصحافة لها دور محوري لضمان حق المواطن في المعلومة ومرافقة سياسة الدولة في بناء الدولة الجديدة عمادها الديموقراطية، الحكامة إحترام الحقوق والحريات.

وذلك من خلال المادة 54 التي كرست ضمان حرية الصحافة كمبدأ أساسي مع احترام حرية الغير وحقوقهم وكرامتهم.

كما أشارت المادة 54 إلى عدم إخضاع جنحة الصحافة لأية عقوبة سالبة للحرية، واضافت المادة 54 أربع فقرات جديدة تتلخص:

_ ضمان حرية الصحافة المكتوبة السمعية البصرية والالكترونية.

_ تفعيل مضمون حرية الصحافة وتشمل 6 حقوق الحق في التعبير والابداع

الحق في الوصول الى مصادر الخبر، والحق في استقلالية الصحف، الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح فقط.

بالإضافة إلى حق إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع الكترونية وصحف، والحق في نشر الأخبار والصور والآراء.

كما أن حرية الصحافة تمارس في إطار إحترام القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية

وأضاف الوزير أن المادة 54 تضمنت 3 فقرات جديدة تنص على أنه :يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.

ونفس المادة جاءت بضمانة حرية الممارسة الصحافية من خلال الفقرة 4 التي تقتضي: لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات والاذاعة والإلكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي.

وأشار إلى أن الفقرة الاسياسية والمحورية تضع حدا لأي تعسف من قبل الإدارة وتعاملها للصحفيين وتنظم حماية اعمق للصحافة.