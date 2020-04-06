بلحيمر: مهنيو الصحافة معنيون بالحجر الصحي ونتعامل بمرونة مع الحالات الإستثنائية

قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن مهنيي الصحافة معنيون على غرار المواطنين الآخرين بإجراءات الحجر الصحي.

وأورد الوزير، في حوار خصه مع يومية الوطن، أن حالة الطوارئ الصحية تعيق أكثر فأكثر شروط ممارسة عدد من الحريات،والتي من بينها التنقل والتظاهر والصحافة.

وتعهد بلحيمر، بالمرونة في حال وضعية استثنائية هامة بالنسبة لوسائل الإعلام، وتثبت ضرورة الإعلام.

وقال الوزير، أن الترخيصات التي قررت بالنسبة للمناطق تحت حظر التجول “من الساعة الثالثة أو الخامسة مساء إلى غاية السابعة صباحا، لا تحد “بشكل قطعي” من تنقل الصحفيين

وأضاف الوزير:”في المساء حيث تكون المدن والقرى فارغة و كل شيء مغلق، فإنه لا مجال لإجراء روبورتاجات بحيث لا تكاد تكون هناك مواضيع للمعالجة”.

ومع ذلك، فالترخيص يسمح للصحفي على أي حال بالتنقل، و هذا الترخيص بالتنقل يستعمله كإثبات لدى مصالح الشرطة المتواجدة في الميدان، يضيف الوزير.

وللصحفي الذي يريد تقديم تقرير حول الوضعية في العاصمة أو في ولاية أخرى، نهارا وليلا، قال بلحيمر أن الوزارة ستعالج “بمرونة” الحالات الاستثنائية التي ستعرض لها.