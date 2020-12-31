بلحيمر: “نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل وأن يوفقنا جميعا لأداء واجبنا على أكمل وجه”

هنأ وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الجزائريين وكافة عمال القطاع بحلول السنة الميلادية الجديدة 2021.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك “أتقدم لكافة عمال وموظفي الوزارة والقطاع من خلالهم وإلى ذويهم الكرام بأصدق التهاني والأمنيات”.

وقال الوزير “سائلا المولى عز وجل أن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يوفقهم في حياتهم المهنية والأسرية على سواء”.

وبهذه المناسبة ثمن الوزير جهود وتضحيات القطاع خلال عام 2020.

خاصة في التعامل مع الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا على نمط ووتيرة وعلاقات العمل والحياة أيضا يضيف بلحيمر.

وإختتم بلحيمر تغريدته قائلا “نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل وأن يوفقنا جميعا لأداء واجبنا على أكمل وجه”.

“عام مبارك سعيد”.