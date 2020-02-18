بلحيمر: نشاط وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية يستدعي تأطيرا قانونياً

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، يستدعي تأطيرا قانونيا.

وأعلن الوزير، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص، ستكون خاضعة للقانون الجزائري.

وأورد بلحيمر في هذا الخصوص: “سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي +ألكومسات 1+”ALCOMSAT1″”، مؤكدا أنه “لم يتم حجب أي موقع الكتروني”.

وأكد الوزير، أنه سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية.

وأوضح بلحيمر، أنه سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية، لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية.

وسيتم بالموازاة -يضيف الوزير- “تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا”.

وقال في هذا الصدد “لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر قال الوزير “أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية”.

وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، أجاب الوزير بقوله “في الوقت الحالي، ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015”.

وبالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين، فقد أكد الوزير على أهمية انشاء “جمعيات ونقابات تمثيلية، تكون فعالة وقوية وموحدة، وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة”.