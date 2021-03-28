بلحيمر: هذا ما يقصد به رئيس الجمهورية بالثورة المضادة وهؤلاء من يقفون ورائها

تحدث وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عن “الثورة المضادة” التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ويقودها أعداء الداخل من بقايا العصابة.

وأشار أن المصطلح يقصد به أولئك الرافضين لإرادة الشعب من أصحاب المصالح الضيقة الذين لفظهم الحراك الشعبي المبارك وكشف مخططاتهم.

وذكر بأن هؤلاء ورغم كل ما لقوه من نبذ طيلة السنتين إلا أن أذنابهم يشتغلون في الخفاء ويتصدون لمحاولات التغيير.

وأشار إلى أن من يقفون وراء هذه المخططات واجهتهم إرادة الشعب وحاصرتهم.

وذكر بلحيمر باستغلال هؤلاء للأزمة الصحية من أجل معاودة الكرة من جديد، غير أنهم “لم ينجحوا”.

كما كان الفشل أيضا مآل المحاولات التي قادتها هذه الأطراف في “التشويش” على مشاريع الإصلاح التي باشرها رئيس الجمهورية.

وكل ذلك بفضل “فطنة ونزاهة الإعلام الوطني الذي يعتبر شريكا أساسيا للدولة وله مكانة أساسية في البنية المؤسساتية.

حيث لم يمنح لهم الفرصة كما كانوا يفعلون في زمن العصابة، يؤكد ذات المسؤول.