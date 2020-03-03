بلحيمر والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون في المجال الإعلامي

استقبل وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، سفير الصين بالجزائر لي ليانه.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، تناول اللقاء عدة محاور، أهمها ضرورة تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، خاصة ما تعلق بالتكوين.

وشكل اللقاء، فرصة لبحث وتعزيز سبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

أين أكد الطرفان على تميز العلاقات بين الجزائر والصين.

كما تطرق الطرفان إلى مجالات التعاون المثمر بين الجزائر والصين، وتوسيع آفاق الشراكة و لتعاون مستقبلا، لتشمل كل القطاعات الحيوية، باعتبار الصين شريك استراتيجي وهام بالنسبة للجزائر ، يضيف البيان.