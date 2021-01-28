بلحيمر: وصول شحنات أخرى من لقاح كورونا من الصين والهند ودول أخرى قريبا

أعلن الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن وصول شحنات أخرى من لقاح كورونا من الصين والهند ودول أخرى.

وأوضح بلحيمر للصحافة ستصل غدا الجمعة بعد الظهر لمطار بوفاريك بالبليدة أول شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك V المضاد لفيروس.

وفيما يخص إنطلاق حملة التلقيح قال بلحيمر ستكون يوم السبت المقبل رمزيا من البليدة بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد.

حملة التلقيح في البداية ستمس كل من مستخدمي السلك الطبي والاشخاص المسنين وأصحاب الامراض المزمنة.

ومن المنتظر ان تعمم الحملة فيما بعد لتمس باقي شرائح المجتمع.

استلام هذه الشحنة من هذا اللقاح بحضور وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات رفقة بلحيمر والمدير العام لمعهد باستور الجزائر.