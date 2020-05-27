بلحيمر: وصول مهنيي وسائل الإعلام للمعلومة العمومية يندرج ضمن الحق في الخدمة العمومية

كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، بأن وصول مهنيي وسائل الإعلام للمعلومة العمومية يجب أن يندرج ضمن الحق في الخدمة العمومية.

وأشار أمس بلحيمر في حديث خص به يومية “لوكوريي دالجيري”، إلى أن الوصول إلى المعلومة يشكل إنعكاسا للإلتزامات الواقعة على عاتق الأشخاص العموميين، موضحا أن إحدى الورشات العشر لمخطط قطاع الاتصال مخصصة لهذا الجانب.

وأضاف الوزير أنه في عصر الجيل الخامس وإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل جمهورية جديدة، أصبح للشفافية اليوم الأسبقية على السرية مع تطور مجتمعنا، و على ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإدارية المستقبلية التي ستكرسها مبدأ أساسيا للعمل العمومي.

وتابع يقول:” أن القانون الوطني لم يؤطر بالشكل الكافي حتى الآن، هذا الالتزام، لكن الأمور محكوم عليها بالتغيير الحتمي والسريع”.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه اقترح على الحكومة إنشاء نظام معلومات متكامل قائم على وجود مصلحة إعلامية حكومية، ومصلحة توثيق حكومية ومصلحة يقظة إعلامية، مؤكدا أن هذه الإقتراحات قد حظيت بالموافقة في مجلس الحكومة وتم إقرارها في مجلس الوزراء.

وأوضح بلحيمر بخصوص التحسن في مجال اتصال السلطات العمومية، أن الأمر لا يعدو أن يكون إلا بداية لمسار طويل في مجال التحكم في فن الاتصال في الوقت الذي أصبح فيه التقدم الهائل في الاتصال الجماهيري، عبر الشبكات الاجتماعية، يفرض التواصل الدائم مع التحلي بأقصى قدر ممكن من الشفافية.