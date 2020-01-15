بلحيمر يؤكد على ضرورة الإنتقال إلى الاتصال الرقمي منتصف 2020

أكد عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإنتقال التام إلى الاتصال الرقمي بحلول منتصف السنة الجارية.

وقال الوزير، في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لتأسيس إذاعة “جيل.أف.أم” : “أريد التأكيد على محور أساسي في برنامج الحكومة وهو الإنتقال في أحسن الظروف وفي أقرب وقت، إلى الاتصال الرقمي”.

مضيفا: “نحن مرتبطون بآجال وملتزمون بها دوليا، بحيث يكون هناك إنتقال تام نحو اتصال رقمي بحلول منتصف هذه السنة”.

وتابع الوزير: “السيادة الوطنية، ستكون في المستقبل مرتبطة بالتواجد القوي والحيوي في هذا الفضاء، ولهذا لا بد من التواجد في جميع محطات شبكة القيم الرقمية، مما يفرض الإهتمام اللازم لإنتاج المحتوى واستخدام التكونولوجيا وتكوين العامل البشري المتمثل في الصحفيين والتقنيين”.

وبهذه المناسبة، أكد بلحيمر، إلتزامه بالعمل على حماية أسرة الإعلام والدفاع عن حقوق الصحفيين.

وفي سياق آخر، أشار الوزير، إلى أن التصدي للتلوث الموجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يكون إلا باحترافية الصحفي وتطبيق القوانين الضابطة وإحترام الحياة الشخصية.

ومن جهته، نوه كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة، بدور إذاعة “جيل.أف.أم”، والتي فتحت مجالا كبيرا للشباب وللتنوع الثقافي.

وأبرز المدير العام للإذاعة الجزائرية، جمال سنحدري، الدور الهام للشباب، في الإنتقال إلى جزائر جديدة بمساعدة ذوي الخبرة والتجربة.