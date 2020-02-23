بلحيمر يؤكد على ضرورة التعجيل بضبط نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، على التعجيل بضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة.

وقال الوزير، في حوار مع يومية الوطن، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “إن التعجيل بضبط هذا النشاط تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة”.

مضيفا أن هذا المسعى سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري والمساهمةفي تحسين واستغلال قدرات القمر الصناعي”+ ألكومسات 1+”.

وأوضح في هذا الاطار أن مراجعة القانون العضوي للإعلام سينجم عنه مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لا سيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري إلى القطاع الخاص.

و أعلن الوزير من جهة أخرى عن استكمال الشبكة الأولى للتلفزيون الرقمي الأرضي الذي سيعوّض التلفزيون التناظري مثلما حدده الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ابتداء من 17 جوان 2020.

وأضاف أن هذا سيمكن من انتشار الاذاعة الرقمية الأرضية، وبالتالي التكفل بالقنوات الاذاعية المستقبلية المرخصة.

وأكد الوزير، أنه من مزايا هذه التكنولوجيا بث أكبر عدد من القنوات “من 9 إلى 18 اذاعة في كل تردد”، مع نوعية استماع أفضل وخدمات ذات قيمة مضافة.

وفي رده على سؤال حول القانون الجديد المتعلق بالإشهار، أكد بلحيمر أن وزارة الاتصال ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية قصد تنظيمها وتحديد القواعد المتعلقة بممارستها.