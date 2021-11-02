بلحيمر يبحث تسهيل تنقلات الصحفيين بين الجزائر وإيطاليا

استقبل وزير الإتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، سفير دولة إيطاليا بالجزائر “Giovanni Pugliese”، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، تناول الطرفان، تسهيل تنقلات الصحفيين بين الجزائر وإيطاليا.

كما استعرض الجانبان أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين خاصة ما تعلق بقطاع الإعلام والإتصال.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة دعم الشراكة أكثر لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وكذا تعزيز الفرص المتاحة لتبادل التجارب والخبرات، إضافة إلى توثيق أواصر الصداقة بين شعبي البلدين.

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هذا ووجه وزير الإتصال عمار بلحيمر، رسالة، بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وقال الوزير، أن الجزائر محصنة بفضل تماسك جبهتها الداخلية والسياسة الرشيدة للدولة لبناء وطن متطور ومتضامن.

ودعا الوزير إلى استكمال تشييد هذا الصرح بالمشاركة الفعالة في الإنتخابات المحلية المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الجميع مدعو لاستكمال تشييد هذا الصرح المؤسساتي.

ويأتي ذلك، بالمشاركة الفعالة في الإنتخابات المحلية أواخر الشهر الجاري لتفويت الفرصة مجددا على أعداء الجزائر الجديدة.

وقال الوزير: “إننا اليوم أشد ما نكون حاجة إلى صيانة أمانة الشهداء بالدفاع عن موضوع الذاكرة كاملا غير منقوص، وبالإخلاص في خدمة الوطن الذي يتكالب عليه الأعداء والخونة”.

وأشار بلحيمر، إلى أن مخططات أعداء الجزائر الجهنمية فشلت بفضل وعي الشعب وقوة مؤسساته الدستورية الوفية، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

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